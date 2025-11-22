Інтерфакс-Україна
Події
09:04 22.11.2025

Ворог атакував Херсонщину, шестеро людей постраждали - ОВА

Російські війська атакували Херсонську область, постраждали шестеро людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Дніпровське, Кізомис, Токарівка, Берислав, Новоберислав, Нововоронцовка, Новорайськ, Золота Балка, Українка, Шевченківка, Осокорівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Костирка, Львове, Монастирське, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, господарчу споруду, приватні гаражі та автомобілі.

Між тим, у п'ятницю зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей.

Теги: #атака_рф #прокудін #херсонщина

