Правоохоронці викрили нардепа Деркача на держзраді та незаконному збагаченні, його оголошено в розшук

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро повідомили народному депутатові України III-IX скликань про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні, повідомляє пресслужба НАБУ.

Згідно з повідомленням бюро, оскільки нардеп переховується від слідства, про підозру йому повідомили заочно й оголосили нардепа в розшук. Дії особи кваліфікували за ч.2 ст.28, ч.1 ст.111, ст.368-5 Кримінального кодексу України.

"Слідство встановило, що чинний народний депутат упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й у публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", - йдеться у повідомленні.

У липні 2022 року під час низки обшуків НАБУ та САП виявили та вилучили матеріали, що свідчили про тривалу підривну діяльність народного депутата, його зв'язки з представниками РФ і колаборантами. Розслідування триває.

НАБУ та САП з'ясовують інші обставини скоєння злочину.

У повідомленні в телеграм-каналі зазначено, що йдеться про Андрія Леонідовича Деркача (позафракційний нардеп).