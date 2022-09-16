Події

08:02 16.09.2022

У результаті обстрілів Дніпропетровської області поранено жінку

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У результаті обстрілів Дніпропетровської області поранено жінку

У результаті шести нічних обстрілів Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області зазнала поранень жінка, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни били з "Градів" та важкої артилерії по чотирьох громадах. Найгарячіше було в Нікополі. Три обстріли. Понад 40 російських снарядів. Поранено 57-річну жінку. У місті пошкоджено 11 багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи та лінії електропередач", - написав Резніченко у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

У результаті обстрілу виникли чотири пожежі, полум'я приборкано.

У Червоногригорівській громаді отримали пошкодження 3 багатоповерхівки та магазин. Потерпілих немає.

У Марганецькій і Зеленодольській громадах також обійшлося без постраждалих.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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