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07:07 16.09.2022

Зеленський: Єдине, що може забезпечити виконання резолюції МАГАТЕ щодо ЗАЕС – виведення з неї всіх російських військових

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Зеленський: Єдине, що може забезпечити виконання резолюції МАГАТЕ щодо ЗАЕС – виведення з неї всіх російських військових

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиним способом, який забезпечив би виконання резолюції МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС, стало б виведення з її території всіх російських військових.

"Сьогодні було прийнято важливу резолюцію МАГАТЕ з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької АЕС і на самій станції, а також на будь-якому іншому атомному об'єкті в Україні. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме російську військову присутність на ЗАЕС, російські дії проти атомної станції", – заявив Зеленський у відеозверненні.

"Тому повна демілітаризація станції, негайне виведення з неї всіх російських військових - єдине, що може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ. І це теж базовий елемент глобальної безпеки", - додав він.

Доки на ЗАЕС залишаються російські солдати, зазначає президент, світ стоїть на межі радіаційної катастрофи, набагато гіршої за чорнобильську.

"І це спільна відповідальність усіх у Європі та у світі – прибрати російську присутність із території ЗАЕС", - резюмував Зеленський.

 

Теги: #росія #магате #заес

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