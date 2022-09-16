Події

07:03 16.09.2022

У ДТП на Львівщині 4 людини загинули, 4 – госпіталізовані

1 хв читати
У ДТП на Львівщині 4 людини загинули, 4 – госпіталізовані

Чотири людини загинули й чотирьох госпіталізували внаслідок ДТП біля міста Броди Львівської області на трасі Київ-Чоп, повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області.

"Наразі відомо про трьох загиблих жінок і одну дитину. До медзакладу доправили ще двох жінок і двох дітей", - зазначено у повідомленні управління патрульної поліції у Львівській області.

Також пресслужба попереджає про можливе ускладнення руху на цій ділянці, доки патрульні регулюють рух.

Теги: #дтп #львівська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 15.09.2022
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участю автомобіля президента України

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участю автомобіля президента України

06:40 15.09.2022
Машина президента потрапила в ДТП у Києві. Серйозних ушкоджень у Зеленського немає

Машина президента потрапила в ДТП у Києві. Серйозних ушкоджень у Зеленського немає

16:50 12.09.2022
Рух трасою "Чернігів-Десна-Вишгород" в обох напрямках повністю заблокований через ДТП - поліція

Рух трасою "Чернігів-Десна-Вишгород" в обох напрямках повністю заблокований через ДТП - поліція

20:15 28.08.2022
П'ятеро людей загинули, майже 40 постраждали під час ДТП з туристичним автобусом у Туреччині

П'ятеро людей загинули, майже 40 постраждали під час ДТП з туристичним автобусом у Туреччині

07:00 28.08.2022
23 українські туристи, серед яких чотири дитини, госпіталізовані в результаті ДТП автобуса в Румунії

23 українські туристи, серед яких чотири дитини, госпіталізовані в результаті ДТП автобуса в Румунії

14:17 26.08.2022
Ексголову Львівської облорганізації ОПЗЖ підозрюють у держзраді

Ексголову Львівської облорганізації ОПЗЖ підозрюють у держзраді

08:30 22.08.2022
У Харкові п'яний водій легковика в'їхав у тролейбус, на блокпосту було виявлено автомобіль із підробленими документами

У Харкові п'яний водій легковика в'їхав у тролейбус, на блокпосту було виявлено автомобіль із підробленими документами

20:10 16.08.2022
Львівська область передала українській армії 19 позашляховиків

Львівська область передала українській армії 19 позашляховиків

10:06 01.08.2022
У Кривому Розі зіткнулися фура та маршрутка, постраждали 14 людей - ЗМІ

У Кривому Розі зіткнулися фура та маршрутка, постраждали 14 людей - ЗМІ

19:30 29.07.2022
Суд заарештував водія, який вчинив смертельну ДТП у Запоріжжі

Суд заарештував водія, який вчинив смертельну ДТП у Запоріжжі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті ворожих ударів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

В Ізюмі розпочалися процесуальні дії щодо масових поховань

Зеленський: Єдине, що може забезпечити виконання резолюції МАГАТЕ щодо ЗАЕС – виведення з неї всіх російських військових

Зеленський вважає необхідною жорстку реакцію на російські удари по інфраструктурі

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

ОСТАННЄ

У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ять людей, ще шість – поранено

Вілкул повідомляє, що водопостачання Кривого Рогу стабілізовано

У результаті обстрілів Дніпропетровської області поранено жінку

Збройні сутички тривають на всьому периметрі киргизько-таджицького кордону

До нового пакета військової допомоги США Україні увійшли боєприпаси для ракетних систем HIMARS та артилерійські снаряди

За добу українські військові знищили 71 окупанта, 27 одиниць техніки

У результаті ворожих ударів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

У результаті удару по Харкову отримали поранення двоє дорослих і двоє дітей

Ворог намагається приховати масові втрати після вогневого ураження ЗСУ

Мер: У Мелітополі над аеродромом із ворожою базою здійнявся густий чорний дим

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА