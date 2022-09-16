У ДТП на Львівщині 4 людини загинули, 4 – госпіталізовані

Чотири людини загинули й чотирьох госпіталізували внаслідок ДТП біля міста Броди Львівської області на трасі Київ-Чоп, повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області.

"Наразі відомо про трьох загиблих жінок і одну дитину. До медзакладу доправили ще двох жінок і двох дітей", - зазначено у повідомленні управління патрульної поліції у Львівській області.

Також пресслужба попереджає про можливе ускладнення руху на цій ділянці, доки патрульні регулюють рух.