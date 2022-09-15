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20:52 15.09.2022

Глава Міненерго: Вимога Ради керуючих МАГАТЕ до РФ щодо деокупації ЗАЕС – адекватна відповідь на дії країни-терориста

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Глава Міненерго: Вимога Ради керуючих МАГАТЕ до РФ щодо деокупації ЗАЕС – адекватна відповідь на дії країни-терориста

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ з вимогою до Російської Федерації щодо деокупації Запорізької АЕС прикладом адекватної відповіді міжнародної інституції на дії країни-терориста.

"Резолюція Ради керуючих МАГАТЕ з вимогою до Росії щодо деокупації ЗАЕС – це показовий приклад адекватної відповіді міжнародної інституції на дії країни-терориста", – написав Галущенко у фейсбуці у четвер увечері.

За його словами, це приклад недвозначного рішення, коли все названо своїми іменами, і "терорист не зможе сховатися за зливою маніпулятивних заяв".

Міністр подякував Раді керуючих МАГАТЕ та представникам усіх 26 країн, які проголосували "за" таке рішення.

"Закликаю країни, які утрималися від голосування, врахувати важливість запобігти поширенню "вірусу ядерного тероризму" світом", – наголосив Галущенко, висловивши надію на розширення переліку країн, які готові зупинити країну-терориста, під час Генеральної конференції МАГАТЕ.

Напередодні у четвер Рада керуючих МАГАТЕ, до складу якої входять представники 35 держав-членів ООН, ухвалила резолюцію з вимогою до РФ припинити окупацію ЗАЕС.

Як повідомляє НАЕК "Енергоатом" у своєму Телеграм-каналі, у резолюції, запропонованій Канадою та Польщею від імені України (не входить до правління вищого директивного органу МАГАТЕ), Рада закликає РФ "негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якої іншої ядерної зброї в Україні та на них".

За інформацією компанії, схвально проголосували 26 держав, Китай і РФ висловилися "проти", ще сім (Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В'єтнам, Індія та Пакистан) утрималися.

Як зазначає "Енергоатом", у резолюції додається, що окупація ЗАЕС Росією значно підвищує ризик ядерної аварії, а український персонал продовжує експлуатувати станцію в умовах, які МАГАТЕ вважає загрозливими для безпеки об'єкта.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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