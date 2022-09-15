Кожна спроба РФ тероризувати цивільне населення має отримувати гучну відповідь від союзників: ППО, танки, дрони, БМП

Удари по дамбах/ТЕЦ та критичній інфраструктурі – доказ для світу, що РФ – синонім підлості, кожна спроба тероризувати цивільне населення має отримувати гучну відповідь від союзників: ППО, танки, дрони, БМП, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Поважають сильних, захоплюються хоробрими. Підлих зневажають. Удари по дамбах/ТЕЦ і критичній інфраструктурі — красномовний доказ для світу: Росія — синонім підлості. Кожна спроба тероризувати цивільне населення має отримувати гучну відповідь від союзників: ППО, танки, дрони, БМП", - написав він у твіттері.