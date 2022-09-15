Події

18:05 15.09.2022

На Алеї сміливості в Києві відкрили табличку з ім'ям фон дер Ляєн

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На Алеї сміливості в Києві відкрили табличку з ім'ям фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський відкрив на Алеї сміливості біля Верховної Ради нову табличку, присвячену президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

"Хочу подякувати ще раз Урсулі фон дер Ляєн. Тут, на цій площі, є імена людей з усього світу, які підтримували нас, підтримували нашу державу, наш народ, наших людей, нашу економіку. Я хотів би, щоб на цій Алеї сміливих з'явилося ім'я президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн", - сказав він журналістам після зустрічі з головою Єврокомісії в Києві.

Теги: #ляєн #алея_сміливості

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