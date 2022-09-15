Події

18:03 15.09.2022

Україна та Європа мають спільно відповісти на виклики майбутньої зими – Зеленський після зустрічі з фон дер Ляєн

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Україна та Європа мають спільно відповісти на виклики майбутньої зими – Зеленський після зустрічі з фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європа мають спільно відповісти на енергетичні виклики майбутньої зими.

"Ми обговорили питання енергетичних викликів. Ми бачимо, як зараз російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, по енергетичній інфраструктурі. Й викликів буде багато протягом усієї зими. Тут треба нам усім працювати, і працювати спільно. Тому що складні виклики мають і країни ЄС. І ми розуміємо, що ми всі й одне одному маємо допомагати", – заявив Зеленський на пресконференції з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Він також подякував ЄС за надану можливість підключення електромереж України до електромереж ЄС.

"Це справді допомога. Ми всі в цьому зацікавлені. Країни ЄС можуть отримати від України дешеву електрику. Це допоможе людям ЄС. А Україна зможе заробити гроші собі в бюджет. Це допоможе нам у такий складний період виплачувати заробітні плати та пенсії", - сказав президент.

Теги: #зима #україна #європа

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