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12:26 15.09.2022

Унаслідок пошкодження гідротехнічних споруд на річці Інгулець підтопило понад 100 будинків та подвір'їв - ДСНС

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Унаслідок пошкодження гідротехнічних споруд на річці Інгулець підтопило понад 100 будинків та подвір'їв - ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про підтоплення понад 100 будинків та подвір'їв внаслідок пошкодження гідротехнічних споруд на річці Інгулець та подальшого підняття рівня води у річці.

"Рятувальники у Кривому Розі продовжують боротися з наслідками ракетної атаки, що сталася напередодні. Внаслідок пошкодження гідротехнічних споруд на річці Інгулець піднялася вода. Підтопило понад 100 будинків та подвір'їв", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що в Марганецькій громаді "понівечило" лінію електропередач, внаслідок чого понад 700 сімей залишилися без світла. Крім того, внаслідок перебитих водопроводів без води залишаються тисяча жителів Софіївської громади та 7 тис. - Лозуватської.

"У Нікополі пошкоджено 12 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій, два підприємства, п'ять господарських будівель. Уранці ворог знову вдарив по місту", - наголосили у Держслужбі.

Теги: #дснс #інгулець

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