Події

08:51 15.09.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 344 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

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За добу харківські рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 344 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, 9 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 10 спричинених військовими діями.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, увечері, близько 19:55 у Богодухівському районі загорілося сміття на відкритій території.

"Близько 19:55 у Богодухівському районі Краснокутської громади на відкритій території горіло сміття на площі 100 м.кв. О 22:00 рятувальники ліквідували вогонь. Причина – людський фактор", - йдеться у повідомленні.

Крім того, рятувальники 10 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та тричі на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 344 ворожі вибухонебезпечні предмети.

 

 

Теги: #харківська_область #піротехніки

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