Блінкен висловив надію на єдність країн, що підтримують Україну

Держсекретар Ентоні Блінкен у телефонній бесіді з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, який подав у відставку, висловив надію на те, що країни, які підтримують Україну, зберігатимуть єдність в умовах енергетичних проблем, повідомив американський держдеп.

"Держсекретар підкреслив важливість збереження солідарності та стійкості перед зусиллями Росії використовувати енергетику та інші засоби для розколу країн, що підтримують Україну", - йдеться в повідомленні.

Блінкен також "подякував прем'єр-міністру за його зразкове керівництво в один із найскладніших періодів у новітній історії та за рішучу підтримку Італією України".

Він наголосив на готовності Вашингтона до співпраці з наступним урядом Італії "за широким колом наших спільних інтересів".