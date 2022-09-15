Окупанти продовжували обстрілювати Сумщину в середу, зафіксовано 43 "прильоти"

Росіяни обстрілювали Краснопільську та Хотинську громади Сумського району у середу, зафіксовано 43 прильоти, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Краснопільська громада: о пів на третій день почався артобстріл громади - 4 прильоти, вже за годину продовжився, ще - 26 прильотів із САУ", - написав він у телеграм-каналі.

За даними глави ОВА, по Хотинській громаді після 17.00 росіяни били з мінометів та кулеметів (кулеметні черги та 5 приходів із 120 мм міномета). Мінометний обстріл був і після 18 години – 8 прильотів.

"У Хотинській громаді ворожим вогнем пошкоджено дві приватні будівлі, виникла пожежа. На місці працює бригада ДСНС. Постраждалих, на щастя, немає", - поінформував Живицький.