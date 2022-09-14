Єдиним стабільним безпечним вирішенням проблеми Запорізької АЕС є повне виведення звідти військового та технічного персоналу РФ - Кулеба

Єдиним стабільним безпечним вирішенням проблеми Запорізької АЕС є повне виведення з території станції військового та технічного персоналу Росії, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Звичайно, колеги порушили питання Запорізької АЕС. Я вдячний їм обом за послідовну підтримку України в цьому питанні. Я наголосив (і це наш сигнал не так Литві та Ірландії, як іншим партнерам), що, на думку України, єдиним стабільним безпечним вирішенням проблеми Запорізької АЕС є повне виведення звідти військового та технічного персоналу Росії", - сказав Кулеба на пресконференції з міністрами закордонних справ Литви та Ірландії в Одесі в середу.

Глава МЗС України наголосив, що будь-які інші пропозиції є напівзаходами, які можуть виглядати симпатично, але докорінно не вирішують проблему, а тому не мають бути реалізовані.

"Україна продовжить працювати з МАГАТЕ та також з усіма іншими партнерами для того, щоб гарантувати безпеку Запорізької АЕС, повернути її під повний та надійний контроль України", - запевнив Кулеба.

Як повідомлялося, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ прагне домогтися припинення обстрілів Запорізької АЕС, решта питань не залежить від агентства. "Те, що нам справді потрібно, - це щоб Україна та Росія погодилися на дуже простий принцип: не обстрілювати станцію", - заявив він під час пресконференції у Відні. Він також зазначив, що почав вести зі сторонами консультації щодо створення зони безпеки в районі ЗАЕС - як з українською, так і з російською стороною.