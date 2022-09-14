Події

21:39 14.09.2022

ЗС України звільнили Киселівку на околицях Херсона

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ЗС України звільнили Киселівку на околицях Херсона

У вівторок, 13 вересня, українські військові під час контрнаступу звільнили від російських військ Киселівку, повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

"Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який розташований в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українську армію місто Херсон, це славнозвісна Чорнобаївка", – повідомив Самойленко в ефірі всеукраїнського марафону.

За його словами, звільнена Киселівка знаходиться за 25 км від Херсона.

 

 

 

Теги: #зсу #херсонська_область #киселівка

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