ЗС України звільнили Киселівку на околицях Херсона

У вівторок, 13 вересня, українські військові під час контрнаступу звільнили від російських військ Киселівку, повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

"Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який розташований в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українську армію місто Херсон, це славнозвісна Чорнобаївка", – повідомив Самойленко в ефірі всеукраїнського марафону.

За його словами, звільнена Киселівка знаходиться за 25 км від Херсона.