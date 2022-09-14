Зеленський закликав розробити план заходів щодо забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки до Харківської області провів нараду з питань енергетичної безпеки регіону, повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час наради було зосереджено увагу на питанні функціонування ТЕЦ та ТЕС у Харківській області. Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні, в умовах війни, необхідно розробити план заходів щодо забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання", - зазначається у повідомленні.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував президента, що в регіоні повністю деокуповано 16 громад, частково деокуповано 7 громад. Під окупацією залишається близько 6% території області, до контрнаступу українських військ було окуповано 32% Харківської області.

За словами Синєгубова, у регіоні тривають роботи щодо відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури, зокрема у звільнених населених пунктах. На деокупованих територіях відновлюють лінії електропостачання, мобільний зв'язок та роботу медичних установ.

Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого відновлення електропостачання на територіях, звільнених від ворога.

"Деокупація триває, тому потрібно підготувати зрозумілий план дій, щоб це було в інших районах, які звільнятимуть", – наголосив він.

Міністр енергетики Герман Галущенко, який брав участь у нараді в режимі відеоконференції, зазначив, що робота ремонтних бригад значною мірою залежить від темпів розмінування територій.

З огляду на це президент закликав забезпечити роботу більшої кількості бригад енергетиків і працівників ДСНС для прискорення процесу відновлення.

Крім того, Зеленський ознайомився з ходом відновлення житлового будинку в Харкові, який зазнав пошкоджень у результаті російських обстрілів. Там триває ремонт покрівлі, перекриттів і балконів, встановлюють вікна.

Також президент вручив Синєгубову орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а міському голові Харкова Ігорю Терехову – орден "За мужність" ІІ ступеня.

Синєгубов і Терехов були нагороджені згідно з указом президента від 6 березня за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені при організації оборони населених пунктів від російських загарбників.