Шмигаль закликав ООН в Україні приєднатися до програм соцпідтримки та відновлення інфраструктури

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав систему ООН в Україні приєднатися до програм соціальної підтримки та відновлення інфраструктури.

"Зустрівся з новопризначеною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун. Обговорили експорт українського зерна, спільну місію ООН та ЄС на ЗАЕС, розмінування та відновлення України. Закликав долучитися до програм соцпідтримки й відбудови інфраструктури" - написав Шмигаль у твіттері.

Крім того, прем'єр подякував ООН за гуманітарну допомогу Україні.