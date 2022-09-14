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18:17 14.09.2022

Шмигаль закликав ООН в Україні приєднатися до програм соцпідтримки та відновлення інфраструктури

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Шмигаль закликав ООН в Україні приєднатися до програм соцпідтримки та відновлення інфраструктури

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав систему ООН в Україні приєднатися до програм соціальної підтримки та відновлення інфраструктури.

"Зустрівся з новопризначеною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун. Обговорили експорт українського зерна, спільну місію ООН та ЄС на ЗАЕС, розмінування та відновлення України. Закликав долучитися до програм соцпідтримки й відбудови інфраструктури" - написав Шмигаль у твіттері.

Крім того, прем'єр подякував ООН за гуманітарну допомогу Україні.

 

Теги: #оон #шмигаль

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