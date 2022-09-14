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18:05 14.09.2022

Держтуризму ініціює розроблення стратегії відвідування місць пам'яті війни

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Держтуризму ініціює розроблення стратегії відвідування місць пам'яті війни

Державне агентство розвитку туризму ініціює об'єднання представників держави та громадськості для розроблення стратегії відвідування місць пам'яті війни.

"Враховуючи зацікавленість міжнародних та вітчизняних туроператорів, а також іноземних туристів щодо відвідування локацій, що перебували в окупації, Державне агентство розвитку туризму України виступило з ініціативою об’єднати зусилля держави та громадськості задля розробки стратегії відвідування місць пам’яті, пов'язаних з військовою агресією Росії в Україні", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

За словами голови Держтуризму Мар'яни Олеськів, держава має докласти зусиль для увічнення пам'яті про українських героїв та жертв російських звірств, належної популяризації історії незалежної України та спротиву, формування цілісного історичного світогляду щодо подій війни за свободу.

"Наше основне завдання – створити професійний майданчик для обговорення, який повинен стати полем спільного пошуку та пропозицій. Окремим питанням, яке заслуговує особливої уваги, має стати недопущення на таких об'єктах випадків надмірного туризму та десакралізації жертви, принесеної українцями заради перемоги", – наголосила вона.

У свою чергу заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак зазначив, що є небезпека того, що нові сенси буде вкладено в старі радянські шаблони, і для того щоб цього не сталося, необхідно ретельно підходити до цього процесу.

"Якщо ми говоримо про маршрути, то вони повинні містити як місця, що пов’язані зі злочином, так і місця, що пов’язані з героїчним спротивом українців", - зазначив він.

Теги: #війна #держтуризму

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