У деокупованій Балаклії на залишеній ЗС РФ розтяжці підірвався і загинув енергетик - міськрада

Майстер служби ліній Куп'янського високовольтного РЕМ Олександр Стрілець загинув під час виконання своїх службових обов'язків, відновлюючи критичну інфраструктуру Балаклії (Харківська обл.).

"Він підірвався на розтяжці, яка була залишена ворогом. Він заплатив найдорожчу ціну, виконуючи свою роботу, рятуючи інших людей. Вічна та світла пам’ять! Щирі співчуття рідним та близьким загиблого!" - повідомляє Балаклійська міськрада у своєму телеграм-каналі.