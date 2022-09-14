Події

10:36 14.09.2022

В Авдіївці під ранок знову був масований артобстріл

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В Авдіївці під ранок знову був масований артобстріл

В Авдіївці був масований російський артобстріл під ранок середи, є влучання у стару та центральну частини міста, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"В Авдіївці знову масований артобстріл під ранок – влучили у стару та центральну частини міста. Інформацію щодо постраждалих та пошкоджень встановлюємо. В Очеретинській громаді снарядами пошкоджено щонайменше три житлові будинки, крамницю, адмінбудівлю та сільгосппідприємство у Новоселівці Першій, а також знеструмлено п'ять сіл", - написав він у фейсбуці.

У Мирнограді під обстріл потрапила одна зі шкіл – пошкоджено віконні блоки та частково покрівлю. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Волноваському районі під обстріл потрапила Пречистівка – одна людина дістала поранень, пошкоджено один будинок. У Бахмутському районі вранці стався обстріл Торецька – пошкоджено один будинок, без потерпілих.

Унаслідок ударів по Краматорську та Миколаївці пошкоджено три будинки та спортивний комплекс.

 

Теги: #донецька_область

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