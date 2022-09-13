Волонтери, які не пройшли підготовку, можуть залучатися до діяльності аварійно-рятувальних та медформувань виключно в безпечних зонах

Кабінет міністрів ухвалив, що волонтери, які не пройшли відповідної підготовки, можуть залучатися до діяльності із забезпечення дій аварійно-рятувальних та медичних формувань виключно поза небезпечною зоною надзвичайної ситуації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, внесено зміни до порядку надання волонтерської допомоги за окремими напрямками волонтерської діяльності.

Передбачено, що волонтери, які не пройшли відповідної підготовки (інструктаж), можуть залучатися до діяльності із забезпечення дій аварійно-рятувальних і медичних формувань виключно поза небезпечною зоною надзвичайної ситуації.