Події

21:23 13.09.2022

Волонтери, які не пройшли підготовку, можуть залучатися до діяльності аварійно-рятувальних та медформувань виключно в безпечних зонах

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Волонтери, які не пройшли підготовку, можуть залучатися до діяльності аварійно-рятувальних та медформувань виключно в безпечних зонах

Кабінет міністрів ухвалив, що волонтери, які не пройшли відповідної підготовки, можуть залучатися до діяльності із забезпечення дій аварійно-рятувальних та медичних формувань виключно поза небезпечною зоною надзвичайної ситуації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, внесено зміни до порядку надання волонтерської допомоги за окремими напрямками волонтерської діяльності.

Передбачено, що волонтери, які не пройшли відповідної підготовки (інструктаж), можуть залучатися до діяльності із забезпечення дій аварійно-рятувальних і медичних формувань виключно поза небезпечною зоною надзвичайної ситуації.

 

 

 

Теги: #кабмін #робота #волонтери

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