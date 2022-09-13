Події

20:45 13.09.2022

Труну з тілом Єлизавети II доставили з Единбурга до Лондона

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Труну з тілом Єлизавети II доставили з Единбурга до Лондона

Труну з тілом Єлизавети II перевезли у вівторок з Единбурга до Лондона, повідомляє Associated Press.

Син Єлизавети II король Карл III повернувся до Лондона з Північної Ірландії, щоб зустріти труну, яка простоїть ніч у Букінгемському палаці. Потім 14 вересня похоронний кортеж прибуде до Вестмінстерського палацу, і труна королеви перебуватиме там чотири дні до похорону Єлизавети II, які пройдуть 19 вересня.

Раніше в Единбургу юрби людей вишикувалися вздовж Королівської милі - низка міських вулиць, щоб проводити труну з тілом королеви в аеропорт Единбурга.

У понеділок в Единбурзькому соборі Святого Егідія пройшла служба подяки в данину поваги Єлизаветі II.

Із членів монаршої сім'ї на церемонії були присутні король Великої Британії Карл III разом із дружиною Каміллою, принцеса Анна та її чоловік, віцеадмірал Тімоті Лоренс, принц Ендрю, герцог Йоркський, а також графиня Вессекська Софі та принц Едвард, граф Вессекський. Також на службі були британський прем'єр Ліз Трасс та перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

Sky News зазначає, що крім членів королівської родини похорон королеви відвідають прем'єр Трасс і лідер Лейбористської партії Кір Стармер, прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, а також Нікола Стерджен. Крім того, на похорон приїдуть президент США Джо Байден із дружиною Джилл, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Бразилії Жаїр Болсонару, прем'єр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, прем'єр Австралії Ентоні Албаніз, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. На церемонію похорону також планують прибути імператор Японії Нарухіто, прем'єр Фуміо Кісіда.

Королева Єлизавета II померла 8 вересня у шотландському замку Балморал у віці 96 років. Рада престолонаслідування 10 вересня проголосила Карла III новим монархом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

 

 

Теги: #кортеж #похорон #британія #прибуття

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