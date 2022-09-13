Блінкен: Успіх ЗСУ на північному сході України – результат насамперед надзвичайної мужності українців

Україна досягла значних успіхів у звільненні територій від російської окупації завдяки мужності Збройних сил та українського народу, а також міжнародній підтримці, проте поки що рано робити довгострокові прогнози, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Сказавши все це, ще зарано говорити, куди саме це йде. Росіяни тримають в Україні дуже значні сили, а також техніку, озброєння та боєприпаси. Як ми бачимо, вони продовжують використовувати їх без розбору не лише проти українських збройних сил, а й проти цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури. Жорстока російська агресія триває, і, на жаль, є перспектива, що це триватиме", - заявив Блінкен на пресконференції в Мехіко, повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

Він наголосив, що успіх ЗСУ у наступі на сході був "дуже методично спланований" і став можливим завдяки значній підтримці з боку США та інших країн, які надають обладнання, необхідне для продовження контрнаступу з метою звільнення окупованих територій.

"Зрозуміло, що ми спостерігаємо значний прогрес українців, особливо на північному сході, і це результат, як я вже сказав, нашої підтримки, але насамперед це результат надзвичайної мужності та стійкості українських Збройних сил та українського народу. Це найбільша різниця. І, як я вже встиг сказати, принципово Україна бореться за свою Батьківщину, за своє майбутнє. Росіяни, які там перебувають – ні. Україна не їх. Україна не належить Росії. Вона належить українському народу, і це, як я вже сказав, є головним вирішальним фактором, який, на мою думку, ми спостерігаємо зараз", - зазначив Блінкен.