Найближчими днями в Україні очікуються дощі й тумани, температура суттєво не зміниться

Невеликі дощі очікуються на Лівобережжі в середу, 14 вересня, а вдень і в західних областях України, на решті території - без істотних опадів.

На заході України вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°; удень 16-21°, у Карпатах 10-15°.

У Києві в середу, 14 вересня, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, удень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві з 1881 року вдень 14 вересня найвища температура була +30,8°С 1903 року, а найнижча вночі +2,2°С 1889 року.

У четвер, 15 вересня, в Україні дощі, у південній частині, вночі та в центральних областях без опадів.

У п'ятницю, 16 вересня - дощі, вночі у південній частині, у центральних і північних областях без опадів.

У південній частині України, центральних, 16 вересня і в північних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, 15 вересня в південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на Закарпатті та півдні країни до 17°; удень 16-21°, у південній частині 23-28°, 16 вересня у центральних областях 20-25°.

У Києві в четвер, 15 вересня, дощі. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, удень 18-20°.

13 вересня на 8:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила 17-21°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, 17°.