Події

12:09 13.09.2022

Найближчими днями в Україні очікуються дощі й тумани, температура суттєво не зміниться

2 хв читати
Найближчими днями в Україні очікуються дощі й тумани, температура суттєво не зміниться

Невеликі дощі очікуються на Лівобережжі в середу, 14 вересня, а вдень і в західних областях України, на решті території - без істотних опадів.

На заході України вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°; удень 16-21°, у Карпатах 10-15°.

У Києві в середу, 14 вересня, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, удень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві з 1881 року вдень 14 вересня найвища температура була +30,8°С 1903 року, а найнижча вночі +2,2°С 1889 року.

У четвер, 15 вересня, в Україні дощі, у південній частині, вночі та в центральних областях без опадів.

У п'ятницю, 16 вересня - дощі, вночі у південній частині, у центральних і північних областях без опадів.

У південній частині України, центральних, 16 вересня і в північних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, 15 вересня в південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на Закарпатті та півдні країни до 17°; удень 16-21°, у південній частині 23-28°, 16 вересня у центральних областях 20-25°.

У Києві в четвер, 15 вересня, дощі. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, удень 18-20°.

13 вересня на 8:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила 17-21°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, 17°.

Теги: #погода #обсерваторія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 12.09.2022
У Києві метеорологічне літо завершилося раніше за кліматичну норму – обсерваторія Срезневського

У Києві метеорологічне літо завершилося раніше за кліматичну норму – обсерваторія Срезневського

12:39 12.09.2022
В Україні утримається прохолодна погода, подекуди дощі

В Україні утримається прохолодна погода, подекуди дощі

12:46 11.09.2022
Дощова погода збережеться в Україні найближчими днями

Дощова погода збережеться в Україні найближчими днями

10:57 09.09.2022
Прогноз погоди на вихідні 10–11 вересня: вікенд краще провести вдома

Прогноз погоди на вихідні 10–11 вересня: вікенд краще провести вдома

13:27 08.09.2022
Найближчі дні на заході, у центрі та на півночі України будуть дощовими, температурний фон майже не зміниться

Найближчі дні на заході, у центрі та на півночі України будуть дощовими, температурний фон майже не зміниться

11:14 08.09.2022
У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів і буде сильний вітер

У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів і буде сильний вітер

12:58 05.09.2022
В Україні у найближчі дві доби без опадів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту

В Україні у найближчі дві доби без опадів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту

12:49 03.09.2022
В Україні очікуються прохолодні ночі, без суттєвих опадів

В Україні очікуються прохолодні ночі, без суттєвих опадів

12:45 02.09.2022
В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та грози

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та грози

12:21 02.09.2022
Прогноз погоди на вихідні 3–4 вересня: готуйтеся до осінньої прохолоди

Прогноз погоди на вихідні 3–4 вересня: готуйтеся до осінньої прохолоди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У районі мелітопольського аеродрому було чути три вибухи – мер

Окупанти вивозять свої сім'ї з Криму - ГУР

Німеччина не наводить жодного раціонального аргументу, чому не можна надати Україні "Леопарди" та "Мардери" - Кулеба

Контрнаступ українських військових на Харківщині став ознакою того, що РФ можна перемогти - Резніков

Російські окупанти повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не ввійшли до міста – голова Луганської ОВА

ОСТАННЄ

У районі мелітопольського аеродрому було чути три вибухи – мер

Окупанти вивозять свої сім'ї з Криму - ГУР

Єрмак і Фог Рассмуссен у вівторок у Києві презентують рекомендації щодо безпекових гарантій для України

Німеччина не наводить жодного раціонального аргументу, чому не можна надати Україні "Леопарди" та "Мардери" - Кулеба

Контрнаступ українських військових на Харківщині став ознакою того, що РФ можна перемогти - Резніков

Понад 16 тисяч людей виїхали з Донеччини від початку обов'язкової евакуації – голова ОВА

РФ намагається викупити у країнах Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем – ГУР

Подоляк: Звільнення Луганська чи Донецька зумовить ефект доміно, обрушить російський фронт та призведе до політичної дестабілізації РФ

Російські окупанти повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не ввійшли до міста – голова Луганської ОВА

Окупанти готують чергові обстріли Запорізької АЕС, не виключені атаки й на інші АЕС України – речник ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА