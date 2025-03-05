У Києві підтверджено початок метеорологічної весни

Починаючи з 28 лютого середньодобова температура повітря в Києві стабільно перевищує 0°, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"До Києва прийшла метеорологічна весна, що в межах кліматичної норми", - вказується у повідомленні в Facebook.

Відзначається, що метеорологічна зима, яка за уточненими розрахунками кліматологів обсерваторії розпочалась 4 лютого і закінчилась 27 лютого, тривала 24 дні, що на 68 днів менше за середні багаторічні показники. Вона виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 рр., коли вона взагалі не наступала.