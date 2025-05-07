Інтерфакс-Україна
Події
19:28 07.05.2025

У Ватикані розпочався конклав

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У Ватикані розпочався конклав
Фото: https://www.vaticannews.va/

Кардинали, які беруть участь у Ватикані у виборах Папи Римського, розпочали у середу ввечері виконання цього завдання.

Згідно з даними італійського телебачення, кардиналів, згідно з традицією, закрили в Сикстинській капелі. Тепер 133 кардинали розпочинають процес голосування. Протягом конклаву в них не буде зв'язку із зовнішнім світом, а сторонні не знатимуть, що відбувається в капелі.

Раніше повідомлялося, що кардинали прибули в капелу і дають клятву зберігати таємницю.

Як очікується, результати першого голосування стануть відомі близько 19:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом).

Віряни зможуть дізнатися, чи був обраний новий Папа, завдяки диму, що йтиме зі спеціально встановленого в Сикстинській капелі димаря: чорний дим ітиме, якщо нового Папу поки що обрати не вдалося, білий - якщо нового Папу обрано.

У середу відбудеться один раунд голосування. Якщо новий понтифік не буде обраний, голосування продовжиться в четвер.

Теги: #початок #конклав #ватикан

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