Інтерфакс-Україна
Події
20:56 14.10.2025

Українська делегація на щорічному фінансовому тижні МВФ обговорює енергетику та розвиток співпраці зі США

1 хв читати
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

На щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку українська делегація має в пріоритеті обговорення проблем енергетики, санкцій проти РФ та розвиток співпраці зі США за "новими треками", повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Працюємо у США разом з урядовою командою, головою НБУ, представниками Нафтогазу. Беремо участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Маємо заплановані зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду, Світового банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку, Міністрами фінансів США та країн Групи Семи. У пріоритеті, за доручення президента, — енергетика, санкції та розвиток співпраці зі США за новими треками, які можуть зміцнити обидві наші країни", - написала вона у Телеграмі у вівторок.

Прем'єрка зазначила, що партнерам було детально пояснені наслідки останніх атак росіян на енергообʼєкти. "Працюємо над залученням нових ресурсів та підтримки", - підсумувала вона.

 

Теги: #мвф #початок #саміт

