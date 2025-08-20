Інтерфакс-Україна
Події
20:08 20.08.2025

Ізраїльські військові приступили до захоплення міста Газа

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала сухопутні дії в місті Газа, зайняла його периферійні райони, заявив представник ЦАХАЛ бригадний генерал Еффі Дефрін.

"Наші війська вже контролюють околиці міста", - наводить його слова The Jerusalem Post.

Він підтвердив інформацію, що Міноборони Ізраїлю призове на службу додатково близько 60 тис. резервістів, повістки розішлють цього тижня. Дефрін додав, що ще 20 тис. повісток відправлять пізніше в серпні.

Він додав, що ЦАХАЛ працює над тим, щоб жителі Гази могли евакуюватися в безпечні місця, отримати гуманітарну допомогу і медичне обслуговування.

8 серпня канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу підтвердила, що кабінет безпеки схвалив його план щодо захоплення ЦАХАЛ міста Газа. У списку цілей операції - роззброєння ХАМАС, повернення всіх заручників, демілітаризація сектора, контроль над безпекою в секторі з боку Ізраїлю і формування цивільного уряду без участі ХАМАС або Палестинської національної адміністрації.

Тим часом ці плани викликали критику як всередині Ізраїлю, так і за кордоном.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, ще 240 осіб були взяті в заручники. У відповідь військові Ізраїлю розпочали операцію проти ХАМАС у секторі Газа. Наразі ізраїльські військові контролюють близько 75% сектора.

За заявами МОЗ Гази, в анклаві за час операції загинули понад 61 тис. осіб.

Теги: #початок #ізраїль #газа #штурм

