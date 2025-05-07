Конклав не зміг обрати нового Папу

Конклав кардиналів не зміг з першого разу обрати нового Папу Римського, з димаря над дахом Сікстинської капели пішов чорний дим.

Як повідомлялось, кардинали, які беруть участь у Ватикані у виборах Папи Римського, розпочали у середу ввечері виконання цього завдання, згідно з традицією, їх закрили в Сікстинській капелі. Тепер 133 кардинали розпочинають процес голосування. Протягом конклаву в них не буде зв'язку із зовнішнім світом, а сторонні не знатимуть, що відбувається в капелі.

Віряни зможуть дізнатися, чи був обраний новий Папа, завдяки диму, що йтиме зі спеціально встановленого в Сікстинській капелі димаря: чорний дим ітиме, якщо нового Папу поки що обрати не вдалося, білий - якщо нового Папу обрано.

У середу відбудеться один раунд голосування. Якщо новий понтифік не буде обраний, голосування продовжиться в четвер.