Інтерфакс-Україна
Події
13:15 08.05.2025

Кардинали протягом ранку четверга не змогли обрати нового Папу Римського

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Кардинали протягом ранку четверга не змогли обрати нового Папу Римського
Фото: https://www.vaticannews.va/

Кардинали, які продовжують у четвер конклав у Сикстинській капелі, протягом ранку не змогли обрати нового Папу Римського, повідомляє Vatican News у соцмережі Х.

Із димаря, спеціально встановленого в капелі, пішов чорний дим, який свідчить, що понтифіка поки що не обрано.

У повідомленнях зазначають, що протягом ранку відбулися два раунди голосування. Пізніше в четвер голосування продовжиться.

У середу відбувся перший раунд голосування. У виборах понтифіка беруть участь 133 кардинали.

Теги: #конклав #папа_римський #вибори #ватикан

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