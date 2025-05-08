Кардинали протягом ранку четверга не змогли обрати нового Папу Римського

Фото: https://www.vaticannews.va/

Кардинали, які продовжують у четвер конклав у Сикстинській капелі, протягом ранку не змогли обрати нового Папу Римського, повідомляє Vatican News у соцмережі Х.

Із димаря, спеціально встановленого в капелі, пішов чорний дим, який свідчить, що понтифіка поки що не обрано.

У повідомленнях зазначають, що протягом ранку відбулися два раунди голосування. Пізніше в четвер голосування продовжиться.

У середу відбувся перший раунд голосування. У виборах понтифіка беруть участь 133 кардинали.