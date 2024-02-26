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13:31 26.02.2024

Російський реваншизм розпочав війну проти України 10 років тому - Зеленський

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Російський реваншизм розпочав війну проти України 10 років тому - Зеленський

Жорстоку війну, що триває наразі проти України, російський реваншизм породив 10 років тому, під час анексії Криму, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку на Форумі "26-2-14. Війна почалась у Криму".

"Саме тоді, коли відчув, що світ здатен заплющити очі на такі злочини, на такі анексії, на таке знущання з людей, чий дім просто відбирають", - сказав він.

Війни, сказав Зеленський, завершуються по-справжньому, чесно, коли зло, що їх породило, вдається погасити. "І саме тому відчуття справедливості, прагнення миру мають іти поруч. Це потребує, зокрема, не забувати про Крим, боротися за Крим, проти того зла, яке Росія принесла Криму, а далі спробувала рознести по всій Україні і хоче поширити також на землях інших народів", - сказав він.

За словами президента, "ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права, сили щодо Криму, а значить і будь-якої іншої землі".

"Ми маємо боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, на право жити у своєму домі... Повернення всіх наших полонених, повернення всіх депортованих з України, повернення кримських політичних в'язнів є нашим безумовним пріоритетом", - сказав він.

Теги: #рф #війна #початок

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