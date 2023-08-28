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16:54 28.08.2023

Індія планує запустити космічну обсерваторію для вивчення Сонця 2 вересня

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Індія планує запустити космічну обсерваторію для вивчення Сонця 2 вересня

Запуск індійської космічної обсерваторії для вивчення Сонця Aditya-L1 заплановано на 2 вересня, повідомила в понеділок Індійська організація космічних досліджень (ISRO).

"Запуск першої індійської космічної обсерваторії для дослідження Сонця Aditya-L1 заплановано на 2 вересня 2023 року об 11:50 за індійським часом (09:20 кв. м.) з острова Шріхарікота", - йдеться в повідомленні організації.

Обсерваторію буде запущено зі стартового майданчика Космічного центру імені Сатіша Дхавана за допомогою ракети-носія Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). Після виведення на навколоземну орбіту апарат за допомогою своїх двигунів вийде на еліптичну орбіту і вирушить до точки Лагранжа L1.

Апарат планують вивести на гало-орбіту в районі точки Лагранжа L1 системи Сонце-Земля, яка розташована на відстані в 1,5 млн км від Землі. Обсерваторія, обладнана різним корисним навантаженням, вивчатиме фотосферу і хромосферу Сонця, а також її верхній шар - Сонячну корону - за допомогою приладів для виявлення магнітних полів та електромагнітних частинок, спектрометрів і коронографів.

Вчені розраховують отримати нові дані, які допоможуть зрозуміти причини корональних викидів маси (викидів речовини із сонячної корони) і сонячних спалахів, а також вивчити космічну погоду і магнітне поле біля точки L1.

 

Теги: #космос #індія #обсерваторія

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