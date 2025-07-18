Кабмін перерозподілив 50 млн грн на придбання обладнання та реставрацію обсерваторії на горі Піп Іван

Кабінет міністрів перерозподілив 50 млн грн на придбання обладнання та реставрацію будівлі обсерваторії на горі Піп Іван Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Згідно постанови 891 від 16 липня, уряд у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2025 рік зменшив обсяг видатків за бюджетною програмою "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" на суму 350 млн грн.

В то й же час, обсяг видатків розвитку збільшили за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики" на суму 50 млн грн для придбання обладнання та реставрації будівлі обсерваторії на горі Піп Іван Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківська область, Верховинський район, село Явірник, присілок Погорілець) з метою створення належних умов для провадження освітньої та наукової діяльності, проходження здобувачами освіти практик, проведення на високому рівні освітніх та наукових заходів;

Крім того, на 300 млн грн збільшили видатки за програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики" для коригування обсягу фінансування на оплату послуг з підготовки фахівців, які навчаються на умовах державного замовлення, у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міносвіти та розташовані у Запорізькій, Сумській та Харківській областях.