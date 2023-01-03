У 2022 році в Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів - обсерваторія ім. Срезневського

Середньорічна температура в Києві в 2022 році становила +9,7°, що на 0,7° вище за кліматичну норму, рік опинився на сьомому місці в рейтингу найтепліших з 1881 року, повідомляється на сайті Центральній геофизичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Загалом у 2022 році в Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів, причому найбільше їх було в січні та червні - по чотири.

Найхолодніше минулого року було 13 січня - 14,9° морозу, найспекотніше - 29 червня, коли температура в тіні сягала +34,4°.

Опадів випало 560 мм, що відповідає 91% кліматичної норми, проте за часом вони розподілилися дуже нерівномірно: в листопаді випали дві місячні норми, а в травні та червні їх кількість не перевищила 57% від середніх багаторічних показників.

У грудні 2022 року середньомісячна температура грудня в Києві становила - 0,7°, що вище за кліматичну норму на 1,1°. Найхолоднішим днем було 6 грудня, коли мінімальна температура знизилася на ранок до -10,9°, а найтеплішим - 12 грудня, коли максимальна температура сягнула +10,7°. Випало 58 мм опадів, що становить 123% кліматичної норми.