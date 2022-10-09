Китай вивів на орбіту обсерваторію для спостереження за Сонцем ASO-S

Китай вивів на сонячно-синхронну орбіту космічну обсерваторію для спостереження за Сонцем Advanced Space-Based Solar Observatory (ASO-S), повідомила Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC).

Запуск було здійснено з космодрому Цзюцюань за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D" о 07:43 за Пекінським часом (о 02:43 за Києвом).

За даними Китайської академії наук, чиї фахівці спроєктували та сконструювали апарат масою 888 кг, ASO-S досліджуватиме Сонце, перебуваючи на сонячно-синхронній орбіті заввишки 720 км, зокрема його магнітне поле та корональні викиди маси, а також запобігатиме викидам енергії, які можуть вплинути на роботу устаткування на Землі.

Обсерваторія збиратиме дані про два найбільш сильні спалахи Сонця в рамках 25-го циклу сонячної активності, який триватиме приблизно до 2030 року, а також шукатиме причини виникнення сонячних явищ і досліджуватиме особливості їхнього взаємозв'язку.

За планом вчених, апарат повинен працювати на орбіті не менше 4 років, збираючи близько 500 гігабайт даних щодня і передаючи їх на Землю. Доступ до них буде надано фахівцям у всьому світі.