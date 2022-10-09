Події

08:33 09.10.2022

Китай вивів на орбіту обсерваторію для спостереження за Сонцем ASO-S

1 хв читати
Китай вивів на орбіту обсерваторію для спостереження за Сонцем ASO-S

Китай вивів на сонячно-синхронну орбіту космічну обсерваторію для спостереження за Сонцем Advanced Space-Based Solar Observatory (ASO-S), повідомила Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC).

Запуск було здійснено з космодрому Цзюцюань за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D" о 07:43 за Пекінським часом (о 02:43 за Києвом).

За даними Китайської академії наук, чиї фахівці спроєктували та сконструювали апарат масою 888 кг, ASO-S досліджуватиме Сонце, перебуваючи на сонячно-синхронній орбіті заввишки 720 км, зокрема його магнітне поле та корональні викиди маси, а також запобігатиме викидам енергії, які можуть вплинути на роботу устаткування на Землі.

Обсерваторія збиратиме дані про два найбільш сильні спалахи Сонця в рамках 25-го циклу сонячної активності, який триватиме приблизно до 2030 року, а також шукатиме причини виникнення сонячних явищ і досліджуватиме особливості їхнього взаємозв'язку.

За планом вчених, апарат повинен працювати на орбіті не менше 4 років, збираючи близько 500 гігабайт даних щодня і передаючи їх на Землю. Доступ до них буде надано фахівцям у всьому світі.

 

 

Теги: #космос #китай #обсерваторія #орбіта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:23 09.10.2022
Ракета SpaceX вивела на орбіту два супутники зв'язку компанії Intelsat

Ракета SpaceX вивела на орбіту два супутники зв'язку компанії Intelsat

13:22 08.10.2022
США запровадили нові обмеження на експорт високотехнологічних товарів до Китаю - американський Мінторг

США запровадили нові обмеження на експорт високотехнологічних товарів до Китаю - американський Мінторг

07:27 04.10.2022
Місія космічних туристів до радіаційного поясу Землі відбудеться не раніше 2023 року

Місія космічних туристів до радіаційного поясу Землі відбудеться не раніше 2023 року

15:10 30.09.2022
Нинішня позиція Китаю вигідна Україні - Кулеба

Нинішня позиція Китаю вигідна Україні - Кулеба

07:55 29.09.2022
Вашингтон продовжить зміцнення оборони Тайваню, розвиватиме відносини з островом

Вашингтон продовжить зміцнення оборони Тайваню, розвиватиме відносини з островом

16:30 23.09.2022
Я хотів би, щоб Китай допоміг Україні, - Зеленський

Я хотів би, щоб Китай допоміг Україні, - Зеленський

11:22 23.09.2022
Глава МЗС Китаю підтвердив повагу суверенітету і територіальної цілісності України - Кулеба

Глава МЗС Китаю підтвердив повагу суверенітету і територіальної цілісності України - Кулеба

19:36 21.09.2022
США не хочуть конфлікту з Китаєм - Байден

США не хочуть конфлікту з Китаєм - Байден

18:52 19.09.2022
Китай активізує роботизацію підприємств, намагаючись наздогнати розвинуті країни - WSJ

Китай активізує роботизацію підприємств, намагаючись наздогнати розвинуті країни - WSJ

12:09 13.09.2022
Найближчими днями в Україні очікуються дощі й тумани, температура суттєво не зміниться

Найближчими днями в Україні очікуються дощі й тумани, температура суттєво не зміниться

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 440 військових, 14 танків, 22 бронемашини, крилату ракету і вертоліт

У Запоріжжі в результаті нічного обстрілу пошкоджено близько 20 будинків приватного сектора та близько 50 багатоповерхівок

17 людей загинули під час нічного обстрілу Запоріжжя

Чотири людини постраждали внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя

Білорусь обвинувачує Україну у підготовці ракетного удару, українське МЗС вважає це частиною плану РФ щодо здійснення провокації

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив нацплан реалізації принципів відкритої науки

Окупанти втратили за добу в Україні близько 440 військових, 14 танків, 22 бронемашини, крилату ракету і вертоліт

Міськрада Запоріжжя закликала жителів утриматися від перебування в районах, постраждалих від нічного ракетного обстрілу

Словаччина передала Україні дві гаубиці Zuzana 2

Звільнені з полону українки отримають близько 80 тис. грн допомоги від Фонду ім. Климентія Шептицького

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 1164 воєнних злочинів

У Запоріжжі в результаті нічного обстрілу пошкоджено близько 20 будинків приватного сектора та близько 50 багатоповерхівок

Троє людей загинуло і 14 було поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

У тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині ліквідовано ворожий склад боєприпасів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА