У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, десять поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 людей, ще 10 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 12 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 3 у Вугледарі, 1 у Георгіївці та 1 у Слов'янську. Ще 10 людей отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.