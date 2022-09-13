Перший випадок смерті від віспи мавп у США зареєстровано у Лос-Анджелесі

Департамент охорони здоров'я Лос-Анджелеса підтвердив у понеділок, що мешканець округу Лос-Анджелес помер "через віспу мавп", повідомляє Axios.

За даними департаменту охорони здоров'я Лос-Анджелеса, у пацієнта був сильно ослаблений імунітет, і його госпіталізовано.

Це перший випадок, коли офіційні особи публічно підтвердили смерть від вірусу в США. Портал також нагадує, що чиновники в Техасі розслідують, чи була смерть пацієнта минулого місяця спричинена віспою мавп.

Смертельні випадки від віспи мавп залишаються рідкісними, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень смертності за останні роки становить 3-6%. Центри з контролю та профілактики захворювань повідомляють про 21 тис. 985 випадків захворювання у США станом на понеділок.

Віспа мавп - рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Його симптоми - нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м'язах.