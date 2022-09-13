Найбільші музеї світу відзначать 50-річчя смерті Пікассо

Мадридський музей Прадо, центр Помпіду в Парижі, Метрополітен-музей у Нью-Йорку та низка інших відомих музеїв світу готуються відзначити 50-ту річницю від дня смерті іспанського художника Пабло Пікассо, який помер 8 квітня 1973 року.

Як заявляють у Мадриді та Парижі організатори "року Пікассо", у світі пройдуть 42 виставки, які стануть безпрецедентною даниною пам'яті "найвідомішому художнику сучасного мистецтва", повідомила газета Le Figaro.

У заходах "року Пікассо" буде задіяно 38 провідних інститутів у Європі та Сполучених Штатах, оголосив журналістам іспанський міністр культури Мікель Ісета, відкриваючи у понеділок урочистості на згадку про художника в Центрі мистецтв королеви Софії в Мадриді.

Виставки, що організуються в різних країнах, дозволять "показати всі грані творчості" цього художника, який народився в 1881 році в іспанській Малазі і помер у 1973 році в Мужені, на південному сході Франції, повідомила французький міністр культури Рима Абдул-Малак. За її словами, у рамках "року Пікассо" заплановані колоквіуми та дебати, присвячені його творчості.

Головні події "року Пікассо" відбудуться в Іспанії, Франції, США, зазначає Le Figaro, але також передбачено урочисті заходи у Бельгії, Німеччині, Румунії та Швейцарії.