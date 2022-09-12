Події

21:17 12.09.2022

Подоляк: Україна знищує бази, склади та окупантів лише на тимчасово окупованій території

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Подоляк: Україна знищує бази, склади та окупантів лише на тимчасово окупованій території

Україна офіційно знищує бази, склади та російських окупантів тільки на всій тимчасово окупованій території, включно з Кримом, все інше – у компетенції "безхмарного неба над Таганрогом", заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Над усією Росією безхмарне небо. Але багато "бавовни"... Але Україна офіційно знищує бази, склади та окупантів лише на всій тимчасово окупованій території, включно з Кримом. Решта – у компетенції "безхмарного неба над Таганрогом", - написав він у твіттері.

 

 

 

Теги: #рф #атака #україна #подоляк

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