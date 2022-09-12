Гарантувати ядерну безпеку на ЗАЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України - МЗС у відповідь на заяви Гроссі

Гарантувати ядерну безпеку на Запорізькій АЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України, всі зусилля МАГАТЕ мають бути спрямовані на досягнення цієї мети, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Гарантувати ядерну безпеку на Запорізькій АЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України. Усі зусилля МАГАТЕ мають бути спрямовані на досягнення цієї мети. Все інше не змусить Росію припинити свою небезпечну гру", - написав Ніколенко у твіттері у понеділок.

Як повідомлялося, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ прагне домогтися припинення обстрілів Запорізької АЕС, решта питань не залежить від агентства. "Те, що нам справді потрібно, - це щоб Україна та Росія погодилися на дуже простий принцип: не обстрілювати станцію", - заявив він під час пресконференції у Відні. Він також зазначив, що почав вести зі сторонами консультації щодо створення зони безпеки в районі ЗАЕС - і з українською, і з російською сторонами.