Події

18:30 12.09.2022

Гарантувати ядерну безпеку на ЗАЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України - МЗС у відповідь на заяви Гроссі

1 хв читати
Гарантувати ядерну безпеку на ЗАЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України - МЗС у відповідь на заяви Гроссі

Гарантувати ядерну безпеку на Запорізькій АЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України, всі зусилля МАГАТЕ мають бути спрямовані на досягнення цієї мети, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Гарантувати ядерну безпеку на Запорізькій АЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України. Усі зусилля МАГАТЕ мають бути спрямовані на досягнення цієї мети. Все інше не змусить Росію припинити свою небезпечну гру", - написав Ніколенко у твіттері у понеділок.

Як повідомлялося, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ прагне домогтися припинення обстрілів Запорізької АЕС, решта питань не залежить від агентства. "Те, що нам справді потрібно, - це щоб Україна та Росія погодилися на дуже простий принцип: не обстрілювати станцію", - заявив він під час пресконференції у Відні. Він також зазначив, що почав вести зі сторонами консультації щодо створення зони безпеки в районі ЗАЕС - і з українською, і з російською сторонами.

 

Теги: #мзс #магате #заес #гроссі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:00 12.09.2022
Кулеба: Ключовий меседж України на Генасамблеї ООН – війна РФ проти України стосується кожного у світі

Кулеба: Ключовий меседж України на Генасамблеї ООН – війна РФ проти України стосується кожного у світі

17:07 12.09.2022
Всесвітня асоціація операторів АЕС підтримує ініціативу МАГАТЕ щодо створення на ЗАЕС зони безпеки

Всесвітня асоціація операторів АЕС підтримує ініціативу МАГАТЕ щодо створення на ЗАЕС зони безпеки

10:44 12.09.2022
НАЗК направило до МЗС України інформацію про 1400 фізосіб і 340 компаній з РФ задля використання в частині застосування американських санкцій

НАЗК направило до МЗС України інформацію про 1400 фізосіб і 340 компаній з РФ задля використання в частині застосування американських санкцій

07:48 12.09.2022
Гендиректор МАГАТЕ: На ЗАЕС розпочалися консультації щодо створення зони безпеки

Гендиректор МАГАТЕ: На ЗАЕС розпочалися консультації щодо створення зони безпеки

07:17 12.09.2022
Спікер МЗС: Атака окупантів на енергетичну інфраструктуру України – це акт відчаю після величезних втрат та відступу Росії на сході

Спікер МЗС: Атака окупантів на енергетичну інфраструктуру України – це акт відчаю після величезних втрат та відступу Росії на сході

19:43 11.09.2022
У МАГАТЕ підтвердили відновлення резервної ЛЕП до ЗАЕС

У МАГАТЕ підтвердили відновлення резервної ЛЕП до ЗАЕС

19:22 11.09.2022
Макрон у розмові з Путіним заявив про необхідність припинення війни в Україні та гарантування безпеки ЗАЕС – Єлисейський палац

Макрон у розмові з Путіним заявив про необхідність припинення війни в Україні та гарантування безпеки ЗАЕС – Єлисейський палац

14:02 11.09.2022
Окупанти найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС - ГУР

Окупанти найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС - ГУР

08:33 11.09.2022
Роботу ЗАЕС повністю зупинено, у ніч на неділю від електромереж відключено 6-й енергоблок

Роботу ЗАЕС повністю зупинено, у ніч на неділю від електромереж відключено 6-й енергоблок

12:09 10.09.2022
У МЗС наголосили на важливості продовження поставок зброї в Україну

У МЗС наголосили на важливості продовження поставок зброї в Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді

Зеленський звернувся до голови Міжнародної організації з міграції за допомогою з питань депортації українських громадян до РФ

На звільнених територіях фіксують масові злочини окупантів – Генштаб ЗСУ

Військове командування РФ призупиняє відправлення нових підрозділів в Україну - Генштаб ЗСУ

Окупанти знову обстріляли житловий масив у Харкові, інформація про постраждалих уточнюється – мер

ОСТАННЄ

Зеленський призначив Сергія Дембовського представником президента у Конституційному суді

Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді

Посольство Болгарії в Україні поступово відновлює свою роботу

У деокупованих Удах на Харківщині пошкоджено або зруйновано майже всі будинки, місцевих жителів не залишилося

Черговий ворожий обстріл Харкова спровокував масштабну пожежу

Раді пропонують створити реєстри культурної спадщини та цінностей

Прокуратура домоглася арешту підконтрольної громадянам РФ "Львівської ізоляторної компанії"

Зеленський звернувся до голови Міжнародної організації з міграції за допомогою з питань депортації українських громадян до РФ

На тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців

У Мінреінтеграції напрацьовують законопроєкт щодо деокупованих територій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА