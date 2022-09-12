Події

17:15 12.09.2022

Суд заарештував ексголову регіонального управління СБУ без можливості внесення застави - ДБР

3 хв читати
Суд заарештував ексголову регіонального управління СБУ без можливості внесення застави - ДБР

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для дійсного співробітника Служби безпеки України, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь спецслужби, повідомляється в телеграм-каналі ДБР у понеділок.

Прізвище співробітника СБУ та яке управління він очолював при цьому не зазначено.

Як повідомлялося, у неділю джерело агентства "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах повідомило про затримання колишнього начальника Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна. Йому повідомили про підозру в самовільному залишенні місця служби (ст.407 Кримінального кодексу України) та в держзраді (ст. 111 КК України). За інформацією іншого джерела, досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснює центральний апарат ДБР.

У понеділок уранці пресслужба ДБР повідомила про затримання дійсного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь СБУ, не назвавши його прізвище та яке управління він очолював, але повідомивши, що йому інкримінують ст. 111 та 407 КК. У повідомленні ДБР йдеться, що чиновник "умисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону, тобто, він фактично діяв на користь воєнізованих підрозділів та спецслужб РФ; також встановлено факт самовільного залишення ним місця служби".

Дудін очолював Харківське облуправління СБУ з березня 2020 до травня 2022 року. 29 травня у своєму відеозверненні після візиту до Харківської області президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Дудіна з посади.

"Провів нараду з керівництвом області, міста. Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом із харків'янами, разом із Україною і – що дуже важливо зараз – разом одне з одним. У них співпраця на 100%: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – усі справді працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно. На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво за лінією Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив керівника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують", - сказав Зеленський.

Після звільнення з посади Дудін на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що готовий пройти поліграф, щоб довести свою невинуватість. Він також неодноразово публікував відео та пости з критикою голови Харківської обладміністрації, військових, міського голови та інших посадових осіб. Частину своїх повідомлень ексначальник облуправління СБУ видаляв через деякий час після публікації.

Голова фракції "Європейської солідарності" в Харківській облраді Олександр Скорик розкритикував звільнення Дудіна. На його думку, ексначальник облуправління СБУ "весь цей час захищав Харків", а рішення щодо його звільнення є боротьбою за владу в регіоні.

На підтримку Дудіна виступили також деякі бійці Харківської територіальної оборони, заявивши, що саме він наказав дати їм зброю першого ж дня повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/2753

Теги: #сбу #суд #держзрада #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 12.09.2022
Майно екснардепа Валерія Горбатова заарештовано за рішенням суду - ДБР

Майно екснардепа Валерія Горбатова заарештовано за рішенням суду - ДБР

11:59 12.09.2022
ДБР затримало ексглаву регіонального управління СБУ, підозрюваного в держзраді

ДБР затримало ексглаву регіонального управління СБУ, підозрюваного в держзраді

20:26 11.09.2022
Ексначальника Харківського облуправління СБУ затримано в рамках справи про держзраду та самовільне залишення місця служби

Ексначальника Харківського облуправління СБУ затримано в рамках справи про держзраду та самовільне залишення місця служби

20:07 10.09.2022
ДБР затримало у Куп'янську одного з колаборантів, який був начальником поліції окупантів у Балаклії

ДБР затримало у Куп'янську одного з колаборантів, який був начальником поліції окупантів у Балаклії

15:41 10.09.2022
СБУ повідомляє, що спецпризначенці "Альфи" вже в Куп'янську

СБУ повідомляє, що спецпризначенці "Альфи" вже в Куп'янську

19:29 09.09.2022
Співробітника підрозділу судової охорони затримано за вимагання $7 тис. хабара

Співробітника підрозділу судової охорони затримано за вимагання $7 тис. хабара

14:52 09.09.2022
ДБР проводить фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії

ДБР проводить фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії

14:07 09.09.2022
СБУ затримала агентів РФ, які працювали над запуском прокремлівського медіа-центру на півдні України

СБУ затримала агентів РФ, які працювали над запуском прокремлівського медіа-центру на півдні України

13:47 09.09.2022
З України видворили двох громадян РФ та Румунії - СБУ

З України видворили двох громадян РФ та Румунії - СБУ

21:47 07.09.2022
Верховний суд скасував для повторного розгляду рішення про незаконність штрафів АМКУ на "Зеонбуд" та "ДТЕК Західенерго"

Верховний суд скасував для повторного розгляду рішення про незаконність штрафів АМКУ на "Зеонбуд" та "ДТЕК Західенерго"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді

Зеленський звернувся до голови Міжнародної організації з міграції за допомогою з питань депортації українських громадян до РФ

На звільнених територіях фіксують масові злочини окупантів – Генштаб ЗСУ

Військове командування РФ призупиняє відправлення нових підрозділів в Україну - Генштаб ЗСУ

Гарантувати ядерну безпеку на ЗАЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України - МЗС у відповідь на заяви Гроссі

ОСТАННЄ

Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді

Посольство Болгарії в Україні поступово відновлює свою роботу

У деокупованих Удах на Харківщині пошкоджено або зруйновано майже всі будинки, місцевих жителів не залишилося

Черговий ворожий обстріл Харкова спровокував масштабну пожежу

Раді пропонують створити реєстри культурної спадщини та цінностей

Прокуратура домоглася арешту підконтрольної громадянам РФ "Львівської ізоляторної компанії"

Зеленський звернувся до голови Міжнародної організації з міграції за допомогою з питань депортації українських громадян до РФ

Кулеба: Ключовий меседж України на Генасамблеї ООН – війна РФ проти України стосується кожного у світі

На тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців

У Мінреінтеграції напрацьовують законопроєкт щодо деокупованих територій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА