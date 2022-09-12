Суд заарештував ексголову регіонального управління СБУ без можливості внесення застави - ДБР

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для дійсного співробітника Служби безпеки України, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь спецслужби, повідомляється в телеграм-каналі ДБР у понеділок.

Прізвище співробітника СБУ та яке управління він очолював при цьому не зазначено.

Як повідомлялося, у неділю джерело агентства "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах повідомило про затримання колишнього начальника Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна. Йому повідомили про підозру в самовільному залишенні місця служби (ст.407 Кримінального кодексу України) та в держзраді (ст. 111 КК України). За інформацією іншого джерела, досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснює центральний апарат ДБР.

У понеділок уранці пресслужба ДБР повідомила про затримання дійсного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь СБУ, не назвавши його прізвище та яке управління він очолював, але повідомивши, що йому інкримінують ст. 111 та 407 КК. У повідомленні ДБР йдеться, що чиновник "умисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону, тобто, він фактично діяв на користь воєнізованих підрозділів та спецслужб РФ; також встановлено факт самовільного залишення ним місця служби".

Дудін очолював Харківське облуправління СБУ з березня 2020 до травня 2022 року. 29 травня у своєму відеозверненні після візиту до Харківської області президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Дудіна з посади.

"Провів нараду з керівництвом області, міста. Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом із харків'янами, разом із Україною і – що дуже важливо зараз – разом одне з одним. У них співпраця на 100%: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – усі справді працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно. На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво за лінією Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив керівника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують", - сказав Зеленський.

Після звільнення з посади Дудін на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що готовий пройти поліграф, щоб довести свою невинуватість. Він також неодноразово публікував відео та пости з критикою голови Харківської обладміністрації, військових, міського голови та інших посадових осіб. Частину своїх повідомлень ексначальник облуправління СБУ видаляв через деякий час після публікації.

Голова фракції "Європейської солідарності" в Харківській облраді Олександр Скорик розкритикував звільнення Дудіна. На його думку, ексначальник облуправління СБУ "весь цей час захищав Харків", а рішення щодо його звільнення є боротьбою за владу в регіоні.

На підтримку Дудіна виступили також деякі бійці Харківської територіальної оборони, заявивши, що саме він наказав дати їм зброю першого ж дня повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/2753