Всесвітня асоціація операторів АЕС підтримує ініціативу МАГАТЕ щодо створення на ЗАЕС зони безпеки

Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції (WANO), підтримує ініціативу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо створення на базі Запорізької атомної станції (ЗАЕС) зони ядерної безпеки та захисту, повідомляється на її сайті.

"WANO підтримує МАГАТЕ у терміновій необхідності створення зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій атомній електростанції, а також у його вимозі припинити всі обстріли всієї території навколо неї", – зазначено у заяві асоціації у понеділок.

Відповідно до неї, асоціація вважає за необхідне вжити заходів для гарантування безпечного та безперешкодного виконання свої роботи працівниками ЗАЕС, а також гарантія безпеки їхніх сімей.

У заяві зазначається, що вивчивши звіт МАГАТЕ про ситуацію на ЗАЕС, WANO залишається надзвичайно занепокоєною подіями на станції.

Як повідомлялося, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту на ЗАЕС 1 вересня видав звіт, в якому запропонував негайного створити зону ядерної безпеки та захисту на станції. Після цього він неодноразово порушував це питання, зокрема і на Раді безпеки ООН, незабаром повідомивши про початок консультацій із цього приводу.