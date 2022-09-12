Події

16:12 12.09.2022

У Києві метеорологічне літо завершилося раніше за кліматичну норму – обсерваторія Срезневського

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У Києві метеорологічне літо завершилося раніше за кліматичну норму – обсерваторія Срезневського

Метеорологічна осінь у Києві розпочалася 2 вересня, на два тижні раніше за кліматичну норму, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"Середньодобова температура повітря цього дня знизилася нижче +15° і дорівнювала +14,9°", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Найраніше початок метеорологічної осені в Києві зафіксовано в 1993 році - 25 серпня, а найпізніше - 15 жовтня в 2020 році.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 25 травня, закінчилося 1 вересня й загалом тривало 100 днів. Найдовшим літо було у 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.

 

Теги: #погода #обсерваторія

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