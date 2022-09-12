Мінветеранів запустило вебсторінку з деперсоналізованою інформацією про кількість ветеранів війни

Міністерство у справах ветеранів України запустило вебсторінку з деперсоналізованою інформацією про кількість ветеранів війни.

"Вона розроблена передусім для державних, приватних та міжнародних організацій, місцевих громад, які працюють в інтересах ветеранів війни та їхніх родин. Мета проєкту – надати оперативні дані для розрахунків обсягів залучення до проєктів", - ідеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що наразі на сторінці викладено тестову інформацію – дані в тестовому режимі проходять процес уточнення та верифікації.

На сторінці зібрано аналітичні дані про ветеранів війни за даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни з урахуванням регіонального розподілу у форматі карти України.

Користувачі також можуть знайти інформацію про різні категорії та підкатегорії ветеранів війни – учасників бойових дій у різні історичні періоди, членів їхніх сімей (і дорослих, і дітей), захисників та захисниць, які втратили здоров'я внаслідок участі у бойових діях.

Окрім того, окремо є фільтр за ознакою статі.

Ознайомитись із сайтом можна за посиланням