У результаті недільного ворожого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині дві людини загинули, дві поранені

Двоє людей загинуло та двоє було поранено внаслідок недільного ворожого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 12 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 3 спричинених воєнними діями.

Одна з пожеж виникла близько 20:00 унаслідок ворожого ракетного по об'єкту критичної інфраструктури в Холодногірському районі Харкова, 2 особи загинули.

"Виникла пожежа в обладнанні об'єкту та в адміністративній будівлі, яка до того ж зазнала сильних руйнувань. Загинули 2 працівники. На час прибуття рятувальників загальна площа пожежі становила понад 1000 кв.м.", - йдеться у повідомленні.

У роботах з ліквідації наслідків ворожого удару брало участь 12 оперативних підрозділів ДСНС на автоцистернах, фахівці військово-цивільної адміністрації, комунальні та аварійні служби. На гасіння вогню пожежники подали 9 водяних та 2 пінних стволи.

Одночасно окупанти завдали ракетного удару по ще одному об'єкту критичної інфраструктури у Чугуївському районі області на території Слобожанської громади. Там також виникла пожежа, вогонь охопив 70 кв.м., 2 особи отримали поранення. Ліквідація вогню відбулась о 22.15.

Крім того, близько півночі було завдано повторного ракетного удару по Харкову з боку РФ. Одна з ракет влучила до триповерхового житлового будинку в Новобаварському районі, який зруйнувався. Загинула 1 особа, ще 2 особи отримали поранення. Пожежі не було.

Крім того, рятувальники 8 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та 1 раз на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 98 ворожих вибухонебезпечних предметів.