Сили ППО збили 7 із 11 крилатих ракет, запущених ворогом по Дніпропетровщині в неділю

Сили протиповітряної оборони (ППО) збили 7 із 11 крилатих ракет, запущених ворогом по Дніпропетровщині в неділю, повідомило Повітряне командування "Схід" у фейсбуці.

"Противником ввечері неділі нанесено ракетний удар по зоні відповідальності з’єднання. Загалом ворогом застосовано 11 крилатих ракет. Підрозділами повітряного командування "Схід" збито 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, із них 5 – Х-101, 2 – "Калібр".

Також ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних сил Полтавської області.