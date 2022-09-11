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19:31 11.09.2022

Українські захисники захопили російський "Орлан-10", самохідну гармату й танк, а також захопили в полон представника поліції т.зв. "ЛНР"

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Українські захисники захопили російський "Орлан-10", самохідну гармату й танк, а також захопили в полон представника поліції т.зв. "ЛНР"

Українські захисники під час зачистки на харківському напрямку захопили російський безпілотний летальний апарат, самохідну гармату "Акація", танк, а також взяли в полон "поліцейського" т.зв. "ЛНР" повідомляє Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

"Тактична група однієї з військових частин ССО України разом із підрозділом снайперів Сил оборони провели зачистку кількох населених пунктів на харківському напрямку. Під час роботи воїни захопили самохідну гармату 2С3 Акація" і танк, які передали підрозділам Сил оборони України. Під час зачистки в полон наших воїнів потрапив так званий поліцейський лнр", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після початкового допиту поліцейського передали представникам Національної поліції України.

"Важливим трофеєм став російський безпілотний комплекс із наземними станціями управління, антенами, заводською документацією. "Орлан-10" є основним БПЛА, який використовує ворог для виявлення українських позицій та коригування вогню артилерії", - наголосили в командуванні.

У командуванні також наголосили, що захоплений комплекс надзвичайно важливий через наявність усіх необхідних комплектуючих і документів. "Отже, наші фахівці радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби зможуть ефективно протистояти російській загрозі з неба, а ворог нестиме великі втрати", - додали в ССО.

 

 

 

Теги: #техніка #полонений #окупанти

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