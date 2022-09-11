Унаслідок ракетного удару окупантів по Березнегуватській громаді зруйновано 2 житлових будинки, постраждали 5 осіб - ОК "Південь"

Унаслідок ракетного удару, завданого російською стратегічною авіацією РФ із Азовського моря, по Березнегуватській громаді (Миколаївська обл.) у неділю було зруйновано два житлових будинки, постраждали п'ятеро осіб, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ближче до ранку з напрямку Азовського моря ворожою стратегічною авіацією атаковано Березнегуватську громаду. Дві крилаті ракети Х-22 влучили в приватний сектор. Зруйновано два житлових будинки. Постраждали п'ятеро людей", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що вночі ракетами наземного базування "Онікс" із берегового ракетного комплексу "Бастіон" із тимчасово окупованого Криму також було завдано ударів по Вознесенському та Миколаївському районах.

"Силами протиповітряної оборони дві ракети знищено в повітрі. Одна з ракет влучила в п'ятиповерхову будівлю у Миколаєві, пошкоджень дістали й декілька навколишніх житлових будинків. Постраждали дев'ятеро цивільних осіб, троє з них госпіталізовані", - наголосили в ОК.

Там додали, що вранці Миколаївщина знову зазнала ракетної атаки: стратегічною авіацією ворог запустив по Вознесенську три крилаті ракети Х-555, які влучили в елеватор із запасами пшениці.

"Пожежа, що виникла, оперативно ліквідована. Постраждалих немає", - підсумували військові.