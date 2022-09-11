Окупанти найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС - ГУР

Командування російських окупаційних військ, ймовірно, планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар і Запорізької атомної електростанції і має намір обвинуватити в цьому Україну, повідомило в неділю Головне управління розвідки Міноборони України.

"Отримано інформацію, що підрозділам 94 дивізії росгвардії, що дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до "особливого розпорядження", - йдеться у телеграм-каналі ГУР.

"Російські війська та окупаційна адміністрація мають залишити територію ЗАЕС та міста Енергодар. ЗАЕС має бути демілітаризована без додаткових умов. Сама станція має повернутися під контроль українського Енергоатому та МАГАТЕ", - заявило ГУР.