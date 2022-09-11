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12:41 11.09.2022

ISW: За останні п'ять днів ЗСУ деокупували понад 3 тис. кв. км території України, це більше, ніж захопили російські війська з квітня

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ISW: За останні п'ять днів ЗСУ деокупували понад 3 тис. кв. км території України, це більше, ніж захопили російські війська з квітня

Збройним силам України за останні п'ять днів вдалося деокупувати понад 3 тис. кв. км території країни, що перевищує площу території, захопленої російськими військами в усіх операціях, починаючи з квітня, повідомляє сайт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що українській армії під час контрнаступу в Харківській області вдалося "розгромити" російські сили та зруйнувати північний фланг російського угрупування на Донбасі.

"Українські сили прорвали російські позиції на глибину до 70 кілометрів у деяких місцях. Російські війська не ведуть контрольований відхід і спішно залишають південний схід Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюму", - повідомляють в Інституті.

Там нагадують, що раніше російські окупанти послаблювали північний фланг Донбасу, перекидаючи підрозділи з цього району на південь України, що ускладнювало зусилля щодо сповільнення контрнаступу ЗСУ або щонайменше розгортання сил прикриття для відступу.

На думку аналітиків, ЗСУ захоплять місто Ізюм у найближчі 48 годин, якщо вони ще цього не зробили. При цьому в Інституті уточнюють, що звільнення Ізюма стане "найзначнішим військовим досягненням України після перемоги у битві за Київ у березні".

Крім того, в ISW зазначають, що нездатність Міноборони Росії визнавати провали російської армії в Харківській області руйнує російський інформаційний простір, оскільки оголошення про виведення військ із Харківської області та нездатність окупаційної влади організувати евакуацію відштовхують російських блогерів і націоналістичні спільноти, які підтримують плани Кремля щодо захоплення всієї України.

Аналітики додають, що, за інформацією офіційних представників, українські сили ведуть позиційні бої і в Херсонській області, проте конкретні напрямки операції поки що не розкриваються.

Також повідомляється про те, що зайва реклама набору на контрактну службу та зарахування до добровольчих загонів у російських регіонах викликає критику серед місцевих росіян та блогерів. Так, жителі Хабаровського краю подали петицію з проханням відправити губернатора регіону Михайла Дегтярьова на фронт в Україну після того, як він заявив, що хотів би воювати в Україні, якби не обіймав своєї посади.

В Інституті також зазначають, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники продовжують насильницьку мобілізацію чоловіків, зокрема осіб з інвалідністю та пенсіонерів.

Також російська армія намагається вербувати чоловіків із Центральної Азії на службу за контрактом.

Теги: #зсу #звіт #успіхи #isw

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